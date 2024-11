Tvzap.it - Rivoluzione in arrivo al “Grande Fratello”: interviene Maria De Filippi. L’indiscrezione

Leggi su Tvzap.it

News TV. Ilè uno dei reality show più popolari e longevi in Italia, trasmesso da Mediaset sin dal 2000. Il programma si basa su un format ideato nei Paesi Bassi, dove un gruppo di concorrenti viene isolato in una casa sorvegliata 24 ore su 24 dalle telecamere, senza alcun contatto con l’esterno. Il vincitore, che si aggiudicherà un premio in denaro viene deciso grazie alle preferenze del pubblico da casa. Nonostante dopo ben 24 edizioni continui a conservare una fetta di pubblico, da due anni sta perdendo comunque ascolti. Forse a causa degli inquilini che popolano la casa, o per le solite dinamiche viste e riviste. Eppure qualcosa potrebbe cambiare: stando ai rumors sta per intervenireDe.Leggi anche: “Tu sì que vales” 2024, ecco chi è il vincitore e lo zampino diLeggi anche: “Verissimo”, Francesca Tocca rompe il silenzio e rivela perché ha lasciato “Amici”Lo zampino diDeNella casa -o meglio fuori- delpresto ci saranno dei cambiamenti.