Prof aggredita a Castellammare di Stabia scuola blindata e striscioni per i genitori | Solidarietà alle mamme

Leggi su Open.online

«Sì ai docenti, no alla direzione. Tutela per i nostri figli,», dueaccolgono i ragazzi delle scuole medie «C. Salvati» di Scanzano, frazione didia Napoli. Qui, il 14 novembre una docente di sostegno di 37 anni è statada 30per delle presunte voci di abusi sugli alunni: cinque madri hanno già denunciato la donna ai carabinieri. All’ingresso dell’istituto due gazzelle dei carabinieri presidiano l’area mentre il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che verrà fatta un’ispezione. Oggi, 18 novembre, gli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale acquisiranno le carte e visteranno il plesso scolastico.Le indaginiLaessoressaha rimediato un trauma cranico mentre il padre che l’ha difesa ha subìto una frattura del polso in seguito a una spinta.