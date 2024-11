Liberoquotidiano.it - "Perché la fai lunga?". Christian campione, fulminato Marco Liorni: alta tensione a L'Eredità

Leggi su Liberoquotidiano.it

Anche oggi si accendono i riflettori sullo studio de L', il gioco delle parole e delle successioni, il formatdi ascolti condotto dasu Rai 1. E nella puntata di lunedì 18 novembre, la 23esima di questa stagione, ilin carica è Mattia. E come ogni sera sette concorrenti si sfidano nei consueti sei giochi a eliminazione, culminando nella sfida finale della Ghigliottina. Riflettori sono puntati sulin carica, che ha dimostrato di saperci fare, e sul premio della Ghigliottina. Nella puntata precedente, Mattia aveva debuttato come nuovo, pur senza vincita: non è riuscito a indovinare la parola corretta, mercato. Nel Triello di questa sera si sono affrontati Mattia S.,- il super-che ha fatto incetta di premi e soldi in poche puntate - e Mattia, con i primi due qualificati per i Cento secondi.