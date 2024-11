Puntomagazine.it - Pedopornografia: provvedimenti cautelari per due uomini

Eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone utori di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico in danno di un minoreIl 12 novembre, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Basilicata e Molise con l’ausilio dell’omologo Centro Operativo Lombardia della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di una custodia cautelare in carcere e di una detenzione domiciliare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica.Destinatari del provvedimento cautelare due, residenti a Milano, gravemente indiziati dei reati di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico ai danni di un bambino, della provincia di Salerno, minore degli anni quattordici. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli.