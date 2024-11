Notizie.com - Nuove regole condominiali contro i cani: multa fino a 30mila euro e reclusione fino a 18 mesi

Se il cane del vicino non smette di abbaiare si possono far applicare leche prevedonopiù. La normativa è chiara, chi vive in un condominio deve rispettare gli altri condomini e le direttive del regolamento condominiale. In caso contrario dovrà assumersi le responsabilità delle proprie azioni e accettare le conseguenze che potrebbero prevedere anche lain carcerea 18(Notizie.com)Gli uomini parlano, iabbaiano. Si tratta di un’esigenza per comunicare i propri bisogni e i propri sentimenti e per cercare un contatto con l’altro. Gli amici a quattro zampe abbaiano per paura, tristezza, eccitazione o per dare l’allarme. Il proprietario ha il compito di interpretare l’abbaio e farlo terminare in fretta soprattutto se vive in un condominio.