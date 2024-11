Lapresse.it - Napoli, traffico di sostanze stupefacenti: 12 misure cautelari

La Polizia di Stato di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito dodici(di cui 10 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) nei confronti di altrettante persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati associativi concernenti ildie l’accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione per i detenuti, fatti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica denominata della “Vanella Grassi”, attiva in particolar modo nella zona del “Perrone” di Secondigliano.