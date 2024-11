Lanazione.it - Musica e grafica per tenere lontani i ragazzi da sostanze e persone tossiche

Arezzo, 18 novembre 2024 – Quattro workshop dedicati ai giovani nell’ambito delle azioni di contrasto e prevenzione delle dipendenze promosso dalla zona Distretto Valdichiana Aretina, progetto affidato al Consorzio Chora e realizzato dalla divisione Toscana della cooperativa sociale Polis. “Propagazioni” è una proposta per i giovani che insiste sulla necessità di interrompere la “stazionarietà” che porta, per mancanza, reale o percepita, di alternative, a riempire il tempo con, comportamenti,più o meno. Le arti, in questo caso, posseggono una forza propulsiva che può nutrire ogni individuo, fornendo gli strumenti per avviare percorsi di crescita positivi. I quattro workshop, pensati come unità a sé stanti, tracciano comunque un percorso unico in grado di fornire ai partecipanti una sorta di “starter pack” per pensare un progetto artistico credibile.