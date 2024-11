Ilrestodelcarlino.it - Morto travolto in tangenziale: addio allo storico macellaio

Reggio Emilia, 18 novembre 2024 – Si chiamava Valentino Fontanesi, aveva 82 anni ed era residente a Nonantola dove era molto conosciuto per avere gestito per anni la macelleria di famiglia in centrodi fronte all’Abbazia. È la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di sabato intorno alle 18 sullache da Nonantola conduce verso Sant’Agata Bolognese, la provinciale 255, all’altezza della località via Larga. A travolgerlo un’auto guidata da un uomo di mezza età, anche lui residente in zona. Il conducente si è fermato subito dopo l’impatto e ha chiamato i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica del 118 però per il pensionato non c’era più nulla da fare. I rilievi dell’incidente sono ora nelle mani della polizia locale che deve definire le circostanze e la dinamica dell’impatto.