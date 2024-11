Margaret Spada | la relazione dei medici della Asl sulla morte della 22enne

Leggi su Dayitalianews.com

“L’edema cerebrale e l’esame neurologico dierano incompatibili con una corretta e pronta rianimazione cardiopolmonare prima dell’intervento del 118”. Così si legge nelladeiche hanno scritto laAsl sul percorso clinico-assistenzialegiovane morta il 7 novembre a Roma dopo un intervento al naso eseguito in uno studio medico all’Eur. L’edema viene rilevato dopo avere “eseguita la tomografia computerizzata dell’encefalo e del torace, nonché l’esame neurologico”. I, quindi, si rendono conto che “i dati riportati in anamnesi non erano concordanti con la gravità del quadro clinico”.Laripercorre i giorni di agoniaragazza di Lentini, dal 4 al 7 novembre, nella Terapia intensiva dell’ospedale Sant’Eugenio, giorni in cui le sue condizioni, già disperate, nonostante l’anamnesi in entrata, vanno via via peggiorando.