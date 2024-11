Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 6-3, 4-6, 0-1, Italia-Polonia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra deve dare tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUPIl let salva, sarebbe stato ace.30-40 Pazzesca. Gioca un passante di diritto lungolinea,neanche può abbozzare la volée.Seconda.15-40 Altro diritto incrociato sparacchiato fuori dalla polacca.15-30 Largo il diritto incrociato dicon il campo spalancato.15-15 C’era spazio sul lungolinea, ma il diritto diè in rete.sembra stanca.0-15 Torna a sbagliare di diritto: palla in rete sul lungolinea.1-1 Largo il rovescio incrociato della polacca.40-15 Micidiale risposta di diritto lungolinea della n.2 del mondo.ha bisogno di un capolavoro per risolvere il rebus di questo terzo set.40-0 Bel diritto incrociato del, che costringe la polacca all’errore.