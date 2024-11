Oasport.it - LIVE Bronzetti-Linette 6-4, 6-6, Italia-Polonia 0-0 BJK Cup in DIRETTA: tie-break nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SWIATEK ALLA BJK CUPLADEL DOPPIO ERRANI/PAOLINI IN BJK CUP3-2 Questa no.Scappa via la risposta di diritto dell’azzurra sulla seconda dell’avversaria.3-1 Splendida risposta diall’incrocio delle righe con il rovescio, in rete il diritto della polacca.2-1 In rete il diritto dell’na in uscita dal servizio, aggressiva la risposta di diritto di.2-0 Servizio e diritto lungolinea dell’azzurra, che non si è fatta condizionare dal nastro colpito dalla polacca.1-0 Lungo il diritto diin uscita dal servizio.6-6 Battuta vincente al centro.porta ilset al tie-.40-30 Risposta aggressiva di, che avanza e chiude con la volée di diritto. Sta facendo tutto lei, nel bene e nel male.