Secoloditalia.it - Landini rilancia l’appello alla “rivolta sociale”. I poliziotti feriti? “Colpa del governo autoritario”

è un mantra, una necessità lessicale e non solo. E poco importa se si corre il rischio di alimentare il scontro di piazza e giustificare le intemperanze di centri sociali, antagonisti e sinistre varie. Anzi. Maurizio, intervistato dal Corriere della sera, in vista dello sciopero generale del 29 novembre, sembra andarne fiero. Il numero uno della Cgil non molla e conferma la mobilitazione convocata contro la manovra al buio, prima ancora di conoscere il testo. Nessun passo indietro nemmeno dopo il tavolo di 7 ore con ilpresenza della premier Meloni.insiste con la, certo. “Significa non voltarsi dall’altra parte rispetto alle diseguaglianze e mettersi insieme per cambiare le cose. “Ho richiamato laper dire alle singole persone di non voltarsi dall’altra parte rispetto alle diseguaglianze.