Ilprimatonazionale.it - La Patria è tutto, nonostante tutto

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 18 nov – Le immagini provenienti dalla Mole Antonelliana di Torino hanno fatto il giro d’Italia: un pugno di manifestanti appartenenti ai collettivi di sinistra “recitano” l’occupazione del sito storico, dopo di che dalla balconata ammainano il tricolore italiano per sostituirlo con il vessillo palestinese. Dov’è lainquesto?LaI video rimbalzati sui social hanno scatenato le solite reazioni: da una parte il solito biasimo “paternalistico” e dall’altra l’esaltazione pura. Eppure non ci possiamo accontentare. Non possiamo accettare letture così superficiali della realtà e di un gesto che invece è esemplificativo di un paradosso in corso. Quale? Quello strano continuum in cui la sinistra-post-comunista, dopo aver abbandonato ogni idea di centralità della Nazione nel proprio impianto ideologico, si ritrova “en passant” sulle barricate di una causa che eredita ma non comprende, o meglio, la legge soltanto in modo puramente simbolico e pragmatico.