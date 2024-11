Calciomercato.it - Juventus, Cambiaso non dimentica Allegri: “Cresciuto anche grazie a Max” | VIDEO CM.IT

Non è bastata all’Italia la rete del jolly dellaper evitare la sconfitta in Nations League contro la FranciaItalia travolta dalla Francia al Meazza: sfuma il primo posto nel girone di Nations League per la formazione del Ct Spalletti.Andrea– Calciomercato.itNon è bastata agli Azzurri la rete di Andreaper evitare il ko contro Rabiot e compagni: “C’è dispiacere, era una grande occasione ma purtroppo non l’abbiamo sfruttata. È mancata un po’ di attenzione, abbiamo preso tre gol tutti da palla inattiva e vuol dire che dovevamo stare più attenti su certe situazioni”, spiega il jolly dellain zona mista come ripreso dall’inviato di Calciomercato.it.parla del momento magico tra Juve e Nazionale: “Nella mia crescita c’è tanto dellae di Thiago Motta, madi Max (, ndr).