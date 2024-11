Lanazione.it - Iron&Logistic in lotta, pasti caldi ai lavoratori “No all’indifferenza”

Montale, 18 novembre 2024 – Il circolo Arci di via Martiri della Libertà a Montale esprime solidarietà aidella Iron & Logistic di Montale in assemblea permanente dal 4 novembre scorso. Il circolo ha anche portatoai. “Il circolo Arci di Montale insieme a tante altre realtà associative – afferma il comunicato firmato dalla presidente del circolo Cecilia Innocenti – esprime vicinanza aidella “Iron & Logistics” di Montale impegnati in una dura vertenza per vedere riconosciuti gli importi economici loro spettanti e per scongiurare lo svuotamento del loro luogo di lavoro. “E’ una vertenza che, con le sue peculiarità, si inserisce nel contesto delle altre vertenze che hanno riguardato la Toscana centrale – continua il comunicato – e dal quale emerge una realtà di sfruttamento ai limiti dello schiavismo, di mancato riconoscimento dei diritti deianche in dispregio di sentenze del Giudice del lavoro e di illegalità.