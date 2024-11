Bollicinevip.com - iPantellas a teatro: 5 date per celebrare 15 anni di successi

: 5per15diLo spettacolo teatrale che unisce comicità e avventura intergalattica, il duo comico più amato del web formato da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, celebra 15di carriera con il loro primo spettacolo teatrale. Cinqueesclusive in tutta Italia porteranno sul palco la loro inconfondibile comicità, in uno show unico, pensato per intrattenere e divertire tutta la famiglia.Lee i luoghi del tour teatraleI fan di Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo avranno l’opportunità di assistere al loro spettacolo dal vivo in queste città:PH Instagram18 novembre 2024 ore 21:00: Torino –Gioiello22 novembre 2024 ore 21:00: Bologna –Dehon25 novembre 2024 ore 21:00: Milano –Martinitt26 novembre 2024 ore 21:00: Roma –Ghione27 novembre 2024 ore 21:00: Napoli –Troisi“Viaggi nel tempo nella vita reale”: il primo spettacolo teatrale diJacopo Malnati e Daniel Marangiolo porteranno in scena un’avventura intergalattica unica nel suo genere.