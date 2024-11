Lapresse.it - Incidenti stradali, domani in Senato il nuovo Codice della Strada

Leggi su Lapresse.it

Martedì ilarriverà inper l’approvazione finale. Obiettivo delle nuove norme, come affermato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è “scendere il prima possibile sotto i 3mila morti“. Salvare vite “è una missione che deve coinvolge tutti, ogni giorno. Chi non c’è più va omaggiato anche e soprattutto con i fatti”, le parole del vicepremier: un ideale reso ancora più urgente dai dati Istat per cui – a fronte di una positiva diminuzione dei decessi – nel 2023 glisono aumentati dello 0,4%, riguardando in particolare i giovani.La fascia tra i 20 e i 24 anni registrando il tasso di mortalità più elevato, pari a 77 unità ogni milione di abitanti. Confarca, confederazione nazionale che rappresenta oltre 2.400 tra scuole guida e studi di consulenza in tutta Italia, auspica che nel testo che emergerà dalla discussione di Palazzo Madama “ci sia la stretta auspicata sull’uso dei telefonini e sull’abuso di alcol”, elementi decisivi “per abbattere il numero di vittime e avvicinarci agli obiettivi prefissati dall’Unione Europea entro l’anno 2030”.