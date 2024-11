Scuolalink.it - Il docente tutor arriva nelle scuole medie: un supporto per gli studenti dell’ultimo anno

Ildebutteràa partire dal prossimoscolastico, come annunciato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La figura sarà introdotta inizialmente nell’ultimodel percorso scolastico, momento decisivo per orientare gliverso la scuola superiore. Questo modello, già in usosuperiori, punta a guidare gli alunni attraverso attività mirate e personalizzate, sostenendo anche le famigliescelte educative future. Ruolo e funzioni delIllavorerà per personalizzare il percorso di studio di ogni studente, con l’ausilio dell’E-Portfolio, una piattaforma digitale che raccoglie competenze, progressi e progetti futuri. Tra le sue attività principali: Guidaree famiglie nella scelta consapevole della scuola superiore, basandosi su dati nazionali e locali; Promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso la riflessione sui risultati scolastici e sui progetti più significativi; Diventare un punto di riferimento pere famiglie, rafforzando il legame tra scuola e mondo esterno.