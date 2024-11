Ho evaso la sorveglianza e comprato 5 bottigliette di liquore le ho bevute tutte e ho preso una sbornia pazzesca Sono stato malissimo | la confessione di Bocelli da Fazio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Virtuoso? Macchè solo fortunato. Andreaa Che tempo che fa racconta la sua sbronza più colossale, nonché l’unica, che gli ha fortunosamente tolto alla radice il vizio del bere. Al cospetto di Fabioper presentare il suo nuovo album Duets, il 66enne tenore pisano ha ricordato che la “severità” con cui cura la sua voce non è tale per virtù ma per caso fortuito. “Non fumo e non bevo perchésuccesse due cose”, ha raccontato. “Da ragazzino holadi, le hoe houna. Da quel giorno non posso neanche sentire l’odore di quella roba.fortunatissimo, altrimenti avrei bevuto come tanti altri fanno, con grave danno alla mia voce”.ha poi rammentato il momento in cui è avvenuto anche il trauma del fumo, cosicché anche per quel vizio non c’ènulla da fare.