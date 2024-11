Oasport.it - Guillermo Coria carica l’Argentina nella sfida di Coppa Davis: “Azzurri migliori su campi più lenti”

Il tutto andrà in scena il 21 novembre a Malaga (Spagna). La Nazionale italiana di tennis sarà alle prese connei quarti di finale della Final Eight di. Sul veloce indoor iberico, glicapitanati da Filippo Volandri andranno in cerca di un conferma dopo il trionfo dell’anno scorso e il primo ostacolo sarà rappresentato dalla compagine sudamericana.Le scelte sono state fatte e saranno i seguenti tennisti a tenere alto il vessillo italico: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Volandri potrà contare, quindi, sull’apporto del n.1 del mondo, straordinario interprete di questo 2024, concluso con l’affermazione alle ATP Finals di Torino. Sinner, trascinatore nell’edizione 2023 dispera di avere il medesimo impatto.