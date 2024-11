Gaeta.it - Guasti alla rete ferroviaria milanese causano ritardi fino a 120 minuti

Facebook WhatsAppTwitter Un guasto tecnico sulla lineaha causato significativi disagi ai pendolari e ai viaggiatori nel pomeriggio di oggi. I rallentamenti, che hanno raggiunto anche le due ore in alcuni casi, hanno coinvolto la stazione di Milano-Bovisa e le linee regionali gestite da Trenord. Questi eventi mettono in evidenza le vulnerabilità di un sistema tanto complesso quanto fondamentale per la mobilità della regione.Problemi tecnici a Milano-BovisaNel pomeriggio di oggi, precisamente alle ore 15.30, il malfunzionamento degli impianti ferroviari di Milano-Bovisa ha avuto gravi conseguenze sulla circolazione dei treni. La stazione, un importante snodo ferroviario per il traffico regionale, ha visto la chiusura di 7 dei suoi 8 binari, rendendo impossibile l’operatività normale.