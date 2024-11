Ilgiorno.it - Giallo in Valsassina: donna trovata morta in casa, con lei c’era il figlio in fin di vita

Cassina, 18 novembre 2024 – Unaè statain, con leiil, in fin di. Mistero in. Questa mattina, lunedì 18 novembre, una pensionata è statanella sua abitazione a Cassina, paese nelle vicinanze di Barzio. Con lei c'era anche il, in gravissime condizioni. A lanciare l'allarme è stata la moglie di quest'ultimo, giunta adella suocera nel corso della mattinata. Poche le informazioni riguardo il tragico episodio. Si sa solo che l’uomo è stato soccorso dagli operatori di Areu e poi trasferito d'urgenza con l'eliambulanza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale. Non si conoscono al momento né le cause né le circostanze della morte della signora.