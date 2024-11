Fregene alla Biblioteca Gino Pallotta tre eventi contro la violenza sulle donne

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 18 novembre 2024 – In occasione del 25 novembre, lapromuove tre appuntamenti per sensibilizzare il pubblico e promuovere la cultura del rispetto e dell’uguaglianza.Laaderisce“Giornata internazionale per l’eliminazione dellale” con tremirati a riflettere sulla drammatica realtà delladi genere. Istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite, la ricorrenza del 25 novembre è un momento importante per sottolineare l’urgenza di interventi concreti e cambiamenti culturali che tutelino la sicurezza dellein tutto il mondo.Le iniziative si terranno sabato 23, lunedì 25 e sabato 30 novembre 2024.Sabato 23 novembreOre 17:30“I colori dei diritti delle” – Incon Simona CalavettaSimona Calavetta, consulente colore, autrice, illustratrice, ci guiderà in un inscoperta delle battaglie femministe attraverso i colori simbolici assunti dalle