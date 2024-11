Ilfattoquotidiano.it - Fondazione Open, Matteo Renzi non si fa interrogare all’udienza preliminare. Il suo avvocato: “Normale scelta difensiva”

Avrebbe dovuto sottoporsi all’esame, ma ha preferito prendere una decisione diversa.non si è presentato in aula per l’udienzadell’inchiesta sulla, considerata dalla procura di Firenze come la cassaforte della corrente dell’ex segretario all’interno del Pd. L’ex premier è imputato per finanziamento illecito insieme ad altre dieci persone, tra cui Maria Elena Boschi e Luca Lotti e l’imprenditore Marco Carrai. Atteso per oggi,deciso di non sottoporsi all’esame contrariamente a quanto annunciato in passato. “E’ una, riteniamo di aver già dato ampie argomentazioni per contestare le accuse”, ha spiegato l’Federico Bagattini, legale dell’ex presidente del consiglio, al termine dell’udienza che si è svolta a porte chiuse.