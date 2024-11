Lanazione.it - Finanza e "nuovi" geometri: offerta per ogni esigenza

Leggi su Lanazione.it

Attualmente l’Istituto Superiore d’Istruzione “Garfagnana” conta ben 923 alunni, per un totale di 46 classi: in media circa 20 ragazzi a classe dunque. Una parte di questi ha scelto l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Campedelli” che presenta al suo interno vari indirizzi: per il settore economico, l’indirizzo amministrazione,e marketing e due articolazioni, a scelta a partire dal terzo anno (relazioni internazionali per il marketing e sistemi informativi aziendali) fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale e arricchiscono una tra le figure professionali più richieste sul mercato del lavoro, quella del contabile. Il settore tecnologico con l’indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio” (cat) nelle sue articolazioni (costruzioni, ambiente e territorio, tecnologie del legno nelle costruzioni, tecnologie del legno nelle costruzioni con potenziamento in bioarchitettura e domotica) sostituisce il vecchio corso pere forma giovani capaci di stare al passo con le nuove tecnologie costruttive, in grado di utilizzare tutto ciò che l’informatica mette a loro disposizione e di operare nel rispetto dell’ambiente e delle risorse.