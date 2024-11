Sport.quotidiano.net - Empoli, la sosta fa bene. Ma ora si torna a lavorare

di Simone CioniConcessi due giorni liberi alla squadra da parte di Roberto D’Aversa dopo l’ultima seduta di ieri mattina che ha chiuso il lavoro settimanale. Adesso l’si ritroverà al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena la mattina di dopodomani alle 11 per iniziare a preparare la partita contro l’Udinese di lunedì prossimo alle 18.30 davanti al proprio pubblico. Una gara che sarà un altro scontro diretto in chiave salvezza, anche se al momento entrambe le squadre si trovano abbondantemente sopra la zona retrocessione. Entrambe nella passata stagione si sono salvate all’ultima giornata e quest’anno sono al momento tra le più belle sorprese di questa Serie A 2024-‘25. In tal senso in casa azzurra sarà importante vedere quanti infortunati riusciranno a recuperare.