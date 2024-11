Lapresse.it - Elezioni regionali: Pd vola in Emilia-Romagna, FdI secondo partito

Leggi su Lapresse.it

Pd primoincon il 39,8%, seguito da FdI al 23,5%. E’ quanto emerge dalla seconda proiezione Swg per La7 per le. Sul terzo gradino del podio, quando la copertura del campione è del 19% e l’errore statistico +/- 1,4%, Forza Italia con il 6,2%. Seguono Avs al 6%, la Lega al 5,5%, la lista civica Ugolini presidente al 5%, il M5S al 4,3%, la lista civica de Pascale presidente al 4,2% edfutura al 2,1%. Il totale delle coalizioni vede il centrosinistra avanti rispetto al centrodestra, con il 56,4% contro il 40,2%.: I proiezione liste Opinio-Rai, Pd al 41,5%, FdI al 26%Il Pd si conferma primoincon la prima proiezione del Consorzio Opinio per Rai per le liste allecon il 41,5%, seguito da FdI al 26%.