Elezioni regionali in Umbria, come seguire i risultati in diretta della sfida tra Tesei e Proietti

Laè tra Donatellae Stefania. Leindi domenica 17 e lunedì 18 novembre sono una partita a due tra centrodestra e centrosinistra. I cittadini umbri sono chiamati a eleggere 20 consiglierie il presidente. Un voto contemporaneo a quello dellein Emilia-Romagna. Stando ai primi exit poll si profila un testa a testa tra le due principali candidate.Qui sarà possibileindelleumbre. IdelleinOre 15.02: i primi exit poll evidenziano un testa a testa tra le due candidate. Secondo gli instant poll di Swg per il TgLa7 sia Stefania(centrosinistra) che Donatella(centrodestra) si attestano tra il 46,5% e il 50,5%. Per gli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai, invece,potrebbe avere un vantaggio di mezzo punto percentuale.