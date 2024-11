Ecco cosa avevano mangiato La mamma muore dopo il pranzo in ospedale figlia e genero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragedia a Nepi, nel Viterbese. Una donna è morta, il marito e il figlio, dimessi nelle ore scorse e salvi per miracolo. Il dramma si è consumato ieri, domenica 17 novembre, dopo il pasto i tre si sono sentiti male simultaneamente: da qui la corsa al policlinico Gemelli di Roma dove sono stati ricoverati d'urgenza. Purtroppo per l'80enne era ormai troppo tardi, e nonostante le tempestive terapie, la donna è deceduta a causa della forte intossicazione. Secondo quanto ricostruito finora, letali per la donna sono stati i funghi, raccolti nella zona e mangiati nella convinzione che fossero commestibili. Tuttavia, si trattava di esemplari velenosi che hanno generato un'intossicazione grave.