Ilfattoquotidiano.it - Due camion a settimana, armi e la “guerra nel cervello”: così Luca Lucci sognava di prendersi il mercato della droga a Milano. “Lui è il n.1”

Il 25 luglio 2020 verso le nove di sera Belva e Orso New si scambiano messaggi criptati con il sistema SkyEcc. Al secolo sono il capocurva Sude l’amico Rosario Calabria che in tasca, secondo i pm, si porta contatti di rilievo con la ‘ndrangheta di Platì. Stanno programmando dil’interodianche con l’uso delle. Partivano da buon punto visto che, stando all’inchiesta, il leader degli ultras rossoneri avrebbe movimentato stupefacenti per un controvalore di 2,7 milioni di euro in sei mesi.Volevano “rompere le corna”“A settembre – inizia Calabria – se sei al mio fianco mettiamo sotto tutti. Dobbiamo lavorare solo noi. Fra ma anche piazza Prealpi, Comasina”.risponde a tono: “Fra a me lo dici che nelho solo”. Al ché Orso New specifica: “Si sì basta dobbiamo tornare come una volta, fare un bel gruppo e rompere le corna.