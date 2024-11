Oasport.it - Curling, l’Italia ribalta l’Olanda da 1-5 e resta in corsa per la semifinale agli Europei!

Una prova di grande carattere. La Nazionale italiana dimaschile ha vinto la sua quarta partita ai Campionati2024 di Lohja (Finlandia), trovando il successo controper l’11-6 in un match complicatosi nelle prime battute, dove Joel Retornaz e compagni si sono ritrovati a rincorrere.Non facilissimo infatti l’inizio degli azzurri che, dopo aver rubato la mano nell’end inaugurale, hanno subito il come back degli avversari, abili a pareggiare i conti nel secondo turno per poi rubare a loro volta una mano pesantissima da quattro punti arrivati al terzo round, complice anche un rilascio tutt’altro che perfetto di Retornaz, autore di un’esecuzione molto corta, fotografia di una giornata non al top.Ma gli azzurri capiscono il momento e corrono ai ripari a metà gara, marcando tre sigilli e portandosi sul -1, preludio di un’altra mano rubata con cui ripristinano finalmente gli equilibri.