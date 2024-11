Quotidiano.net - Commercialisti, 'certificare l'uso dell'Ia da Agenzia Entrate'

Occorre istituire un organismo tecnico nazionale che "possail livello di attendibilità dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati". È la proposta contenuta nel documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei, in cui i professionisti sottolineano come l'Amministrazione finanziaria si sta velocemente muovendo per implementare i sistemi di intelligenza artificiale nel contrasto'evasione e'elusione. E, "in attesaa piena entrata in vigore'AI Act l'uso di tali sistemi subisce dei limiti coerenti ravvisati nelle decisioni del Garante e stabiliti dal Consiglio di Stato. In particolare, l'utilizzoo strumento deve essere rispettosoa privacy e l'algoritmo deve essere conoscibile al fine di verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite sia nella fase legislativa che in quella amministrativa".