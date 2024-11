Lopinionista.it - Charlotte, cantautrice genovese tutta da scoprire

GENOVA – Carlotta Desirello, in arte, è unanata l’11 giugno del 2000. La musica è da sempre una delle sue più grandi passioni e fin da piccola impara a suonare la chitarra, mentre è all’età di 12 anni che inizia a studiare anche canto e pianoforte, iniziando a esibirsi localmente. Il suo percorso artistico è arricchito dalla passione per la danza – praticata dai 3 ai 14 anni – e per la scrittura, quest’ultima coniugata col mondo musicale a 20 anni, quando inizia a scrivere le sue prime canzoni. Il 13 luglio 2023 esce sulle piattaforme streaming la cover riarrangiata del brano “Titanium” di David Guetta e Sia.Il 29 settembre dello stesso anno, invece, viene rilasciato il suo primo singolo “Nessun ostacolo” che affronta la tematica delle difficoltà emotive che si affrontano nella vita.