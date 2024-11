Lortica.it - Benvenuti ad Arezzo, la città del Natale (e del cantiere a sorpresa!)

sta accogliendo migliaia di visitatori per la tanto attesadel, ma qualcuno ha pensato bene di regalarci un’altra installazione che, a detta di molti, avrebbe fatto invidia persino a Banksy: un ulteriore autenticoa cielo aperto accanto al parcheggio Baldaccio, in via Baldaccio d’Anghiari.Un utente della pagina Facebook Club dei Preoccupatinon ha esitato a sottolineare il paradosso: ilporta luci, decorazioni, mercatini e. una discarica con vista su uno degli ingressi principali della. Forse un esperimento artistico? Forse un omaggio all’arte del riciclo?E non finisce qui: senza considerare i vari lavori stradali sparsi ovunque e i cantieri fortunatamente ancora attivi dei giardini Porcinai o di piazza Giotto, questo ulterioreaperto, da anni o forse chiuso?, sembra essere il tocco finale di un’esperienza urbana che non passa inosservata.