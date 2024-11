Ilnapolista.it - Bentancur, sette giornate di squalifica per avere detto, a proposito di Son, “tanto i coreani sono tutti uguali”

diper, adi Son, “die una multa di 100mila sterline per Rodrigo. Gliele ha comminate la federazione inglese per una frase definita insulto razziale quando in un’intervista a una tv uruguaiana, adel compagno di squadra del Tottenham Son Heung-min, ha: «».Il Times ricorda chesarà indisponibile fino al 19 dicembre, salterà le partite di Premier contro Manchester City e Chelsea. Non potrà giocare contro Fulham, Bournemouth e Southampton.Scrive il Times:era in un programma televisivo uruguaiano a giugno, quando il conduttore gli ha chiesto la maglia di un giocatore del Tottenham.rispose: «Sonny?», prima di aggiungere: «Potrebbe essere anche il cugino di Sonny perché sembrano».