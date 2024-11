Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione a lasciare i bimbi troppo tempo davanti agli schermi: la luce blu porta a una pubertà precoce e accelera la crescita ossea”: lo studio choc

L’esposizione allablu, notoriamente dannosa per i più piccoli, potrebbe essere collegata allando al conla. Questo inquietante risultato emerge da uno, presentato durante il 62° meeting annuale della European Society for Paediatric Endocrinology a Liverpool dscienziati della Gazi University in Turchia. Il gruppo di ricerca, guidato da Aylin K?l?nç U?urlu, ha utilizzato un modello murino per valutare gli effetti associati all’esposizione allo schermo e allablu.L’utilizzo di dispositivi, spiegano gli esperti, è sempre più diffuso a livello globale, ed è pertanto fondamentale valutare le conseguenze che tale abitudine può provocare, specialmente sulla popolazione pediatrica. I risultati di questo lavoro, commentano gli autori, fannosull’impatto dellablu sullo sviluppo normale, e sollevano imnti quesiti legatieffetti a lungo termine sulla salute dei più piccoli, espostie ai dispositivi elettronici fin dalla tenera età.