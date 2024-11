Bergamonews.it - Ancora una vittoria per Treviglio Brianza, BluOrobica sconfitta sul filo del rasoio

Rimadesio Desio-TAV74-82 (15-13, 24-23; 16-30, 19-16)Rimadesio: Tornari 8, Cipolla 17, Torgano, Bartninkas 23, Chiumenti 6; Fumagalli 6, Mazzoleni 5, Perez 6, Elli 1, Albique 2; Abijo ne. All. Gallazzi.TAV: Vecchiola 28, Abega 12, Alibegovi? 10, Sergio 8, Marciuš 13; Reati, Cagliani 5, Zanetti 4, Manenti 2; Carpi ne, Daccò. All. Villa.Settimaconsecutiva per, che sul campo di Desio si impone infilando così il decimo successo nelle prime dodici di campionato, grazie soprattutto ad un Vecchiola da 28 punti, suo nuovo career-high.Quintetto classico quello con cui decide di partire il grande ex (11 stagioni a Desio) coach Villa, composto da Vecchiola, Abega, Alibegovi?, Sergio e Marciuš, a cui risponde Gallazzi con Tornari, Cipolla, Torgano, Bartninkas, Chiumenti.