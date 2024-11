Lanazione.it - Alluvione, Comuni alleati. A Montopoli in tanti all’apericena per la Valdicecina. “Grazie per il sostegno”

Valdarno, 18 novembre 2024 – ??????in Val d’Arno per Montecatini Val di Cecina. Ieri sera oltre 60 persone hanno partecipatonei locali del circolo Arci Torregiulia organizzato dal Comune del Cuoio per sostenere i territori dellacolpiti dall’delle scorse settimane. Un momento di solidarietà adelle famiglie e delle realtà più colpite dall’emergenza. L’dello scorso 23 settembre, che ha visto l’esondazione del torrente Sterza e la tragedia della nonna e del nipotino di 5 mesi trascinati via dalla piena del corso d’acqua, ha colpito per la velocità e la violenza delle piogge. Un evento metereologico che ha completamente sconvolto la quotidianità di famiglie e aziende. Duediscirca 50 chilometri, vicini nella solidarietà.