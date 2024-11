Lettera43.it - Warren Buffett vende, ma perché? Cosa ci dice la mossa sul futuro dei mercati

, detto l’oracolo di Omaha, è un’icona. Se fa una, qualunque essa sia, non è mai un caso. E per questo non passa inosservata. Le sue strategie di investimento hanno fatto scuola, segnato un’epoca e, a 94 anni, lui continua a tenere alta l’attenzione.ha fattolo ha fatto?sa che noi non sappiamo? È appena accaduto di nuovo, quando con la sua società, la Berkshire Hathaway, ha concluso l’operazione più redditizia della sua storia. Una storia fatta di tori, orsi ed elefanti. In senso figurato,nel linguaggio finanziario sono animali usati rispettivamente per riferirsi a chi compra titoli in attesa di un aumento dei prezzi, chi viceversaaspettandosi un calo e chi è un grande investitore istituzionale.(Imagoeconomica).Nelle casse a un livello record di 325 miliardi di dollariCominciamo dalla fine, gli elefanti.