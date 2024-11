Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

NOTIZIARIO RADIO DEL 17 NOVEMBRE ORE 12:20 MATTEO BERTONCINIBUONGIORNO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE PERMANGONO LE CODE VERSO POMEZIA PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINASULLA PRENESTINA INVECE CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E OSTERIA DELL’OSA NEI DUE SENSI DI MARCCIACODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONISTESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA CON CODE A TRATTI COMPRESE TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOADESSO GLI EVENTI;A VICOVARO SI SVOLGE OGGI L’EVENTO DENOMINATO “LA PRIMA FESTA D’AUTUNNO”, È ATTIVO DUQNUE IL DIVIETO DI TRANSITO SU LARGO GIUSEPPE POMPONI FINO AL TERMINE DELLA FESTAINFINE, AD ANGUILLARA SABAZIA SI SVOLGE OGGI LA 6^ EDIZOINE DELL’EVENTO SAN MARTINO CASTAGNE E VINO, SONO ATTIVI DUQNUE FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SU DIVERSE VIE DEL CENTRO ABITATODA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral