Torres-Entella oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ecco le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Vanni Sanna valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di. Archiviato il pareggio ottenuto nello scorso turno contro il Rimini, la compagine sarda spera di tornare subito alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dal Pescara capolista, che ha anche una partita da recuperare., come seguire il matchLa formazione ligure, invece, dopo quattro pareggi consecutivi è tornata alla vittoria contro il Gubbio la scorsa settimana e adesso non ha alcuna intenzione di subire degli ulteriori rallentamenti sulla propria strada. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 novembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253.