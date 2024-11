Terzotemponapoli.com - Taglialatela: “Conte sta facendo un grandissimo lavoro”

Pino, storico portiere del Napoli ed oggi presidente dell’Ischia, ha rilasciato un’intervista a www.napolimagazine.com. Di seguito le parole dell’ex amato portiere.sulla lotta per lo scudetto.“Il Napoli di quest’anno sicuramente sarà protagonista fino alla fine della stagione per aggiudicarsi lo scudetto.staun. Se pensiamo da dove è partito, considerando la scorsa stagione, nessuno avrebbe immaginato il Napoli primo in classifica dopo 12 giornate di campionato. Il Napoli è quindi una delle candidate per la vittoria finale”.sul campionato di Buongiorno“Buongiorno sta disputando un campionato strepitoso. La curae il suo modo di giocare hanno contribuito ad esaltare le caratteristiche di questo difensore, che si sta rivelando veramente fortissimo.