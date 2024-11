Game-experience.it - Star Wars Jedi: Survivor ha “gravi problemi” di qualità dell’immagine su PS5 Pro, rivela Digital Foundry

ha pubblicato il video di analisi disu PS5 Pro, evidenziando sì delle piccole migliorie legate al comparto tecnico ma anche dei “” di.DF ha infatti segnalato che la modalità Performance ha ricevuto su PlayStation 5 Pro il Ray Tracing, rendendo l’immagine a schermo migliore in particolare modo quando ci sono delle distese d’acqua, come piccoli ruscelli e laghi, grazie ai riflessi di buonaaggiunti da Respawn Entertainment sulla nuova console Sony.Ma tolta questa novità, positiva,ha sostanzialmente bocciato in modo decisosu PS5 Pro, visto che adesso il gioco presenta non pochi glitch visivi, con tanto di pop-up e pop-up presenti nella stessa misura di PS5 Standard.