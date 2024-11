Gaeta.it - Sentenza della Corte di Cassazione riapre il caso dell’omicidio di Matilde Sorrentino

Facebook WhatsAppTwitter La recentediha rimesso in discussione uno dei casi più inquietanticronaca italiana, annullando la condanna all’ergastolo di Francesco Tamarisco, ritenuto mandantediavvenuto nel 2004., nota come “mamma coraggio” per il suo impegno nella denuncia di una rete di pedofilia a Torre Annunziata, è stata uccisa in un atto che ha scosso non solo la sua comunità, ma anche l’intero paese.Ildie la denuncia contro la pedofiliaè diventata un simbolo di coraggio e determinazione dopo aver denunciato una rete di abusi su minori a Torre Annunziata. Le sue denunce, che hanno reso pubblici terribili reati nella scuola del rione Poverelli, avevano portato alla luce un fenomeno di pedofilia che colpiva molti bambinizona.