Scelte strane e fuori logica | cosa succede nel cervello dei ragazzi

C’è uno studio di alcuni scienziati per verificareaccade negli adolescenti quando prendonosbagliateAdolescenti perché si e perché no. Quali sono i motivi che portano ia prendere decisioni avventate e a rischiare spesso. Non sol. Il motivo per cui sono aggressivi, ribelli, tenaci, impulsivi, a volte lunatici e contro ogni regola.neldei(Ansa Foto) Cityrumors.itHanno la possibilità di godersi la loro giovinezza senza avere particolari responsabilità e questo agevola parecchio la situazione, soprattutto quando bisogna prendere delle decisioni, dove ce’è poca o praticamente zero pressione.Gli adolescenti di oggi e di ieri non che abbiano grandi differenza, anche perché spesso e volentieri leche si vanno a fare, soprattutto quando si è davanti a un bivio sono spesso dettate dalla poca lucidità e anche un po’ dalla sfrontatezza.