Notizie dal mondo Asvis Forum Ocse benessere | percorso oltre il Pil tracciato ora serve volontà politica

Nuove metriche per il benessere e la sostenibilità sono essenziali per "andare oltre il Pil", tema centrale del settimo Forum mondiale dell'Ocse "Strengthening well-being approaches in a changing world", che si è tenuto a Roma dal 4 al 6 novembre presso l'Auditorium Parco della Musica, con la collaborazione dell'Istat e il supporto della Banca d'Italia. Una necessità, ha spiegato in apertura il segretario generale dell'Ocse Mathias Cormann, ancora più sentita "in un periodo estremamente difficile, caratterizzato dagli effetti della pandemia, da livelli molto elevati di inflazione e dalla crisi del costo della vita.