MotoGp, oggi si corre a Barcellona: orario, dove vederla e le combinazioni per il titolo

(Adnkronos) – Il Mondiale 2024 disi deciderà, ancora una volta, all’ultima gara con la classifica ancora in bilico., domenica 17 novembre, andrà in scena il Gran Premio di, che assegnerà ila uno tra Jorge Martin o Pecco Bagnaia. Il ducatista ha vinto la Sprint di ieri, con lo spagnolo che ha chiuso terzo ma che mantiene 19 punti di vantaggio sul rivale. Il Gran Premio diandrà in scena, domenica 17 novembre, alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali SkySport e anche in chiaro su TV8. Il Gp si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo o su NOW. Per portare a casa il Mondiale Bagnaia dovrà sicuramente vincere la gara lunga del Gp dima potrebbe non bastare. Infatti dovrebbe anche sperare che Jorge Martin non vada oltre la decima posizione.