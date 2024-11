Quotidiano.net - Moral suasion. Lo stile del Colle: attese e silenzi

Quante e quali volte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato leggi che non condivideva e reputava addirittura "sbagliate e inopportune"? Le parole pronunciate dal capo dello Stato davanti alla platea di studenti invitati dall’Osservatorio giovani-editori, non potevano che suscitare una ridda di supposizioni, indiscrezioni e malizie riguardo ai provvedimenti legislativi deplorati dal Quirinale. A cominciare dall’ultima norma promulgata questa volta non in ritardo ma in sordina: quella che sanziona la Gestazione per altri, la cosiddetta maternità surrogata, all’insegna di un approccio affatto prescrittivo e in contraddizione con gli orientamenti della legislazione Ue. Una scelta, quella della firma ritardata o poco pubblicizzata, considerata dagli osservatori il modo più esplicito di far presenti le riserve da parte del: come accaduto, ad esempio, nel caso del ddl del guardasigilli Carlo Nordio sull’abolizione dell’abuso di ufficio.