Mois G al Disco D’Argento Verso Sanremo Newtalent | La musica mi ha salvato

Ha solo 17 anni ma è pronto per esibirsi a, nei giorni della rassegna 2025, nel salotto delle celebrità delche andrà in onda sul canale 68 del digitale terrestre di Sky.G, all’anagrafe Simone Sensi, è un artista montecatinese classe 2007 che, nella vita reale, frequenta l’istituto Marchi a Pescia. Ha un suo canale You Tube e, nonostante la giovane età, vanta alcuni inediti. Aarriverà passando da Rimini, dove ha vinto un concorso battendo una trentina di concorrenti. "Mi sono appassionato allafin da piccolo - racconta - esattamente quando mio padre mi portò a vedere in piazza a Montecatini uno spettacolole di Alessandro Canino. Avevo 4 anni e capii che volevo fare il cantante".G ha un agente, Nicola Maltagliati, che lo aiuta e lo indirizza nelle scelte.