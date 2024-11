Oasport.it - LIVE Italia-Georgia 6-17, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: all’intervallo gli azzurri sono costretti a inseguire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42? Larespinge Matt Gallagher che era riuscito a liberarsi sulla destra. Palla in rimessa e primo tempo che si chiude qui.6-17!40? Gallagher va in rimessa,che si porta dentro i ventidue.40? Si riparte con una mischia in favore dell’.39? Purtroppo è a terra Zuliani, il quale era entrato al posto di Lamaro. L’azzurro sembra molto dolorante.39?che ha a disposizione l’ultimo pallone del primo tempo: serve mettere a segno qualche punto per ridurre lo svantaggio.37? Matkava trasforma la meta, i caucasici si portano a +11.6-17!36? META! Straordinaria accelerazione di Niniashvili che disorienta mezza difesana, poi l’estremono appoggia il pallone al capitano Lobzhanidze che schiaccia a terra il pallone.